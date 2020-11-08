كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 05:16 مساءً - منذ دقيقتين جريحان بانفجار مادة تينر سمع سكان بلدتي زفتا والمروانية والجوار دوي انفجار قرابة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم، تبين انه ناتج من انفجار بقايا مادة تينر في برميل كان شاب سوري يعمل على تلحيمه في منزله في بلدة زفتا، مما أدى إلى إصابته مع طفل بجروح، ونقلا إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: جريحان بانفجار مادة تينر بسبب تلحيم برميل في زفتا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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