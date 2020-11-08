لبنان | بحضور البطريرك الراعي … تدشين 4 شوارع في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 05:16 مساءً - منذ 55 دقيقة البطريرك الراعي في زيارة إلى طرابلس شارك رئيس “حركة الاستقلال” النائب المستقيل ميشال معوّض في استقبال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في طرابلس بمناسبة تدشين 4 شوارع تحمل أسماء مطارنة. وقال، معوّض عبر “تويتر”:شاركتٌ في استقبال غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في #طرابلس، مدينة العيش المشترك، حيث تم تدشين 4 شوارع تحمل أسماء المطارنة أنطوان عبد، جبرائيل طوبيا، أنطوان جبير ويوحنا فؤاد الحاج كما شاركت بمناسبة عيد مار ميخائيل في القداس الإلهي الذي ترأسه في كنيسة مار ميخائيل في الزاهرية”.

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