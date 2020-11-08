لبنان | بهاء الحريري يهنئ الرئيس الأميركي المنتخب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 05:16 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2020 4:00 مساءً الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن والشيخ بهاء الحريري هنأ الشيخ بهاء الحريري الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال تغريدة نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث قال:” أبارك للرئيس المستقبلي للولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، وأتمنى له التوفيق.” وقد أرفق بهاء الحريري التغريدة بصورة تجمعه مع الرئيس جو بايدن.

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