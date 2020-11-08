لبنان | توقيع بروتوكول تعاون بين الجيش ومؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 03:15 مساءً - منذ 8 دقائق

تم توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تتكفل بموجبه مؤسسة الوليد بن طلال بزيادة طابق استشفائي في المستشفى العسكري المركزي إسهاما منها بتعزيز العناية الطبية اللازمة للعسكريين والمتقاعدين وعائلاتهم.

وقع البروتوكول قائد الجيش العماد جوزاف عون، نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة السيدة ليلى الصلح حمادة التي ألقت كلمة نوهت فيها بالتضحيات التي تقدمها مؤسسة الجيش، وقالت: “في شهر الإستقلال، اخترنا حماة الإستقلال، اخترنا المؤسسة العسكرية. فهذا الجيش عند انهيار المؤسسات صمد وعند انقسام البلاد إلتحم وعند تخاذل الأولياء تجاوز. إنها حكمة قائد هذه المؤسسة العماد جوزاف عون تحية لك ولهؤلاء أبناء الشرف والتضحية والوفاء”.

ونوهت السيدة الصلح ب “التطور الكبير الذي شهده المستشفى العسكري المركزي”، مشيرة إلى أن “مؤسسة الوليد بن طلال قررت مشاركة الطبابة العسكرية نهضتها الصحية ومضاعفة القدرة الإستيعابية عبر إضافة طابق إستشفائي في المستشفى العسكري”.

ثم ألقى العماد عون كلمة نوه فيها ب “العطاءات التي تقدمها مؤسسة الوليد بن طلال برعاية الوزيرة الصلح، والخدمات العابرة للطوائف والمشاريع التي تنفذها على مساحة الوطن دون أن تسأل عن انتماء أو هوية، ما رفع منسوب التنمية وأسهم في سد احتياجات كثيرة على الصعد كافة حيث كان للجيش مساحة كبيرة عندك”.

وقال: “تتكرمون على الطبابة العسكرية بإضافة طابق استشفائي لتأمين أفضل عناية طبية للعسكريين والمتقاعدين وعائلاتهم. هذا الطابق سيزيد قدرة المستشفى الاستيعابية”.