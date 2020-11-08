لبنان | طقس غائم مع استقرار بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 03:15 مساءً - منذ 45 دقيقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بالاجمال مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وفي المناطق الجبلية وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل، ومن المتوقع تساقط الأمطار في الفترتين الصباحية والظهيرة في المناطق الداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل : من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل .

– الطقس المتوقع في لبنان: الأحد:غائم جزئياالى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية و الداخلية.

الإثنين:غائم جزئيا بالاجمال مع استقرار درجات الحرارة على الساحل و في المناطق الجبلية وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل، ومن المتوقع تساقط الأمطار في فترتي الصباحية والظهيرة في المناطق الداخلية.

الثلاثاء:غائم جزئيا مع بداية انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات، كما تتساقط امطار متفرقة ابتداء من فترة الظهر و يتوقع ان تشتد في مناطق البقاع الاوسط والبقاع الشمالي مع احتمال حدوث برق و رعد.

الأربعاء:غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية مع تساقط امطار متفرقة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 21 درجة، في الدال من 12 الى 25 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30كم/س.

– الانقشاع: جيد يسوء في المناطق الجبلية أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 27 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:6,02 ساعة غروب الشمس:16,41 .