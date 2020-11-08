لبنان | قتله بهدف السرقة فوقع بقبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 03:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 30-10-2020 وفي محلة البسطة، عثر على المواطن (ر. خ.، مواليد العام 1946) جثة داخل شقته، وبعد معاينة الطبيب الشرعي للجثة تبين وجود جروح بليغة في كافة أنحاء الرأس والفم ناتجة من التعرض للضرب بجسم صلب.

على الفور، أعطيت الأوامر لإجراء الكشف على مسرح الجريمة ومحيطه وتكثيف الجهود الاستعلامية لإماطة اللثام عن هذه الجريمة بما أمكن من السرعة، فكلفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي قطعاتها المختصة للقيام بالتحريات والإستقصاءات اللازمة، فتوصلت الى تحديد هوية المشتبه به بتنفيذ جريمة القتل، ويدعى:

– ع. ع. (مواليد العام 1997، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة.

بتاريخ 3-11-2020 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت قوة من شعبة المعلومات مداهمة لمكان تواجد القاتل، وتمكنت من توقيفه وضبط الثياب التي كان يرتديها عند حصول الجريمة. بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ جريمة القتل بهدف السرقة، حيث دخل الى مكان اقامة المغدور بتاريخ 28-10-2020 بحجة القيام بإصلاح اعطال من شرفته كونه يعمل كعامل فني صحي (سنكري) ويجري تصليحات في المبنى، واوهمه انه غادر المنزل في حين قام بالاختباء داخل الخزانة.

ولما طال مكوثه قرر الخروج من مخبئه، وأقدم على ضرب الضحية بواسطة مكواة بشكل عنيف ثم سرق هاتفه الخلوي الذي باعه لقاء مبلغ /80,000/ ليرة لبنانية. وقد تم ضبط أداة الجريمة داخل شقة المغدور. أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع المرجع المختص بناء على اشارة القضاء”.