لبنان | بعد باسيل.. نهاد المشنوق على قائمة العقوبات الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 11:19 مساءً

بعد فرض الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، اكد موقع “عربي بوست” ان عقوبات جديدة ستطال مسؤوليين لبنانيين آخرين على رأسهم نهاد المشنوق.

وجاء في التقرير الذي نشره الموقع: على بعد خطوات من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، باغتت إدارة ترمب لبنان هذه المرة بطريقة مباشرة عبر قرار فرض العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية السابق ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والذي كان مرشحاً محتملاً لخلافة عمه رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد أكثر من شهرين على فرض عقوبات مماثلة على الوزيرين السابقين والحليفين لحزب الله علي حسن خليل ويوسف فينيانوس، لكن المفارقة أن العقوبات التي شملت باسيل ليست مرتبطة بحزب الله بل مرتبطة باتهامات أمريكية لباسيل في ملفات فساد خلال توليه وزارات مختلفة.

العقوبات مستمرة.. وواشنطن لا تنام على ضيم

منذ مدة غير قصيرة تلوّح الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على جبران باسيل، أو على مقربين منه ومن رئيس الجمهورية، وبينهم وزراء سابقون ونواب على علاقة بحزب الله، فيما أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر على استمرار بلاده في النظر في العقوبات بموجب قانون ماغينتسكي والذي يحاسب المتورطين بتهم الفساد والاختلاس.

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وشدد شينكر في مقابلة تلفزيونية على أنّ “العقوبات ستستهدف الموارد المالية الخاصة بباسيل وحساباته المصرفية، ‏وستُظهر كيف تشعر الولايات المتحدة حيال الفساد الذي قام به باسيل خلال السنوات الماضية، ‏بالإضافة إلى علاقته بحزب الله التي سمحت للفساد بالازدهار”. وأكد على “استمرارية السياسات الأمريكية بغض النظر عن تغيير الإدارة فيها. ورداً على سؤال حول أثر العقوبات المفروضة على باسيل على عملية تشكيل الحكومة العتيدة في لبنان، أبدى شينكر استغرابه قائلاً “لا أرى سبباً لذلك، فهذه العقوبات مستقلة”.

من ستشمل العقوبات القادمة؟

تؤكد مصادر دبلوماسية خاصة لـ”عربي بوست” أن العقوبات الأمريكية والتي أكدت واشنطن استمرارها ستشمل مجموعة من القادة والوزراء السابقين وأعضاء البرلمان المتهمين بالفساد وتسهيل سياسة حزب الله التوسعية في هيكل الدولة اللبنانية، ويشدد المصدر على أن لوائح العقوبات تضم وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

حيث ستوجه له تهم متعلقة بتسخير وزارة الداخلية لأغراض شخصية وعقد اتفاقات مع حزب الله في السياسة والأمن والتكتم على معلومات أمنية مرتبطة بحزب الله ونشاطاته في الجغرافيا اللبنانية، وبحسب المصدر فإن التهم ستشمل تغيير نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة صيف العام 2018 في مناطق بيروت وبعلبك الهرمل مقابل السماح بتغيير النتائج لصالحه في مدينة بيروت واحتساب أصوات مرشحين آخرين له، كما تضم التهم تهمة منح قوانين التجنيس لمجموعة من رجال أعمال سوريين مرتبطين بنظام بشار الأسد، ويضاف إليها استخدام وزارة الداخلية لمشاريع شخصية له ولمقربين منه وعقد صفقات ومناقصات والاستفادة منها.

مقربون من عون

يشدد المصدر على أن اللوائح ستضم أيضاً مجموعة من المقربين من رئيس الجمهورية ميشال عون على رأسهم مستشاره وزير العدل السابق سليم جريصاتي والذي يعتبر- بحسب المصدر- الرجل الأول في القصر الرئاسي ويشرف على سياسات التيار الوطني الحر ويرسم الخطط الاستراتيجية لعون وباسيل، وبحسب المصدر فإن التهم التي قد توجه لجريصاتي تتعلق بأعمال مرتبطة بتسهيل الإجراءات القانونية بحق شخصيات على علاقة بحزب الله، بالإضافة لملفات مرتبطة بحقوق الإنسان خلال فترة تولي الوزير لمنصبه، ويشير المصدر إلى أن قانون ماغينتسكي سيشمل كل من تولى مناصب متعلقة بملفات الكهرباء والنفط وسيتم رفع اللوائح بوقت قريب.