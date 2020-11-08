لبنان | جيري ماهر: السياسة الأميركية القادمة لن تسمح لسياسات إيران الإرهابية بالاستمرار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 10:48 مساءً جيري ماهر بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الاميركية، غرّد المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري، جيري ماهر، على حسابه عبر “تويتر” قائلاً “جو بايدن لن يكون باراك أوباما و السياسة الأمريكية الخارجية القادمة ستكون مختلفة و لن تسمح لسياسات إيران الإرهابية وميليشياتها بالإستمرار في اليمن و سوريا، العراق و لبنان”.

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