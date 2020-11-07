لبنان | فهمي: لم أُصدر أي قرار بإقفال بلدات جديدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة فهمي صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان الآتي: تناولت احدى وسائل الاعلام خبرا يفيد عن قرار بالاقفال الجزئي لما يقارب 170 بلدة لبنانية جديدة، يهم المكتب الاعلامي الاشارة الى انه حتى الساعة لم تصدر لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا توصياتها للاسبوع المقبل، وبالتالي فإن وزارة الداخلية والبلديات لم تصدر اي قرار بإقفال بلدات جديدة.

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