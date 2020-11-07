لبنان | عون يهنئ بايدن

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 8:48 مساءً ميشال عون بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الاميركية، أبرق رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الرئيس المنتخب، مهنئاً ومعرباً عن أمله في أن “يعود في عهده التوازن في العلاقات اللبنانية – الأميركية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأميركي الصديقين”.

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