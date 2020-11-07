لبنان | جنبلاط في صورة مع بايدن

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 8:44 مساءً وليد جنبلاط بعد الاعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخاب الرئاسية الاميركية، نشر رئيس النائب وليد جنبلاط على حسابه عبر “تويتر” صورة تجمعه بالرئيس بايدن والسفير الاميركي السابق في لبنان جيفري فلتمان.

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