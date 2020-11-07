لبنان | كورونا لبنان… الإصابات تتخطى الـ 1700

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1769 إصابة جديدة بكورونا ( 1765 محلية و 4 وافدة ) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات93097، كما اشارت في تقريرها إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 713.

تقرير وزارة الصحة

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