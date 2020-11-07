وزير الصحة حمد حسن
أكّد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على “ضرورة دخول المستشفيات الخاصة معركة مواجهة الوباء”، معتبرا أنّه “من غير المسموح ومن غير المبرر ترك العاصمة الجريحة، وخاصة بعد إنفجار المرفأ، ومن واجب المستشفيات التفاعل مع الوزار وتشريع الأبواب للمرضى المصابين بكورونا”.
وأوضح خلال افتتاح قسم العناية الفائقة في مستشفى مشغرة الحكومي في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله أنّه “لأخذ قرار الإقفال هناك أكثر من معطى، والمعطى الصحي لوحده ليس معيارا، وعندما نأخذ قرار الإقفال يجب أن نهيئ كل الظروف لإنجاحه وليس فقط إعلان أننا أقفلنا أسبوعين”.
بدوره شكر نصرالله الوزير حسن باسم أبناء المنطقة، كاشفا عن ” طموح استكمال تجهيز المستشفى من كل ما يلزم حتى يتمكن من القيام بجميع الأعباء الصحية والطبية اللازمة للمنطقة وأبنائها”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الوزير حسن: عند إقرار الإقفال يجب أن نهيئ كل الظروف لإنجاحه وليس فقط إعلان أننا أقفلنا أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.