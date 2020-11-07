كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين مستشفى رفيق الحريري الجامعي أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، تسجيل حالتي وفاة، وشفاء 5 مصابين، ونقل مريضين من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتيهما. وفي ما يأتي نص التقرير: – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 323 فحصا. – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87. – عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 24. – عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 5. – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 623 حالة شفاء. – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسنها: 2. – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تقرير مستشفى الحريري: 87 إصابة جديدة بكورونا إضافة إلى حالتي وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.