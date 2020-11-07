العثور على جثة إمرأة
وجدت عصر اليوم السورية م.م. العميرات مواليد العام 1997 مصابة بطلق ناري في رأسها في منزل تقطنه في بلدة القطين – كسروان، وحضرت على الفور عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات.
وقد أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي شقيقها للاشتباه بقيامه بالجريمة. وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى بعبدا الحكومي.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | العثور على جثة إمرأة في بلدة القطين كسروان … وتوقيف شقيقها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.