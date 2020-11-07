لبنان | بالصور: أفاعي في زيارة إلى أحد قصور العدل في لبنان!!

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 05:22 مساءً - منذ ساعة واحدة قصر عدل الجديدة انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بالعثور على 3 أفاع في قصر العدل في منطقة الجديدة، فيما تمكن عدد آخر من الهرب.

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