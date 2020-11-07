لبنان | سعر صرف الدولار يشهد ارتفاعا في السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 03:21 مساءً - منذ 46 دقيقة

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، ارتفاعًا “طفيفًا” حيث تراوح ما بين 7250 ليرة و7350 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما كان أقفل مساء أمس الجمعة ما بين 7050 ليرة و7150 ليرة للدولار الواحد.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 7 و8/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ممتدة منذ أشهر دون أي إصلاحات تخطو السلطة باتجاهها لتحسين وضع المواطن اللبناني الذي يكابد يوميا من أجل تحصيل لقمة عيش تحاربه فيها سلطة الأمونيوم، سلطة تتاجر بالمواطن المكلوم بعين “وقحة” بعد انفجار 4 آب ووجدته فرصة لتحقيق المزيد من الكسب المادي من خلال المساعدات التي وصلت من الأشقاء العرب إلى الشعب اللبناني. فمنذ أيام رأينا كيف تخزن الدولة الطحين العراقي في المدينة الرياضية بطريقة سيئة رغم وجود أزمة طحبن عبر عنها أصحاب الأفران سابقا، في أصعب مرحلة يحتاج فيها لبنان لتوفير أي مادة أساسية.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع فرض العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي يمثل الفساد في لبنان بحسب الولايات المتحدة الاميركية، ويتوقع بعض المحللين أن تساهم العقوبات في تأخير عملية تشكيل الحكومة، وسط رفض ضعبي لتشكيل حكومة أحزاب تعتمد على مداورة الحقائب بسذاجة مفرطة دون الأخذ بعين الاعتبار لواقع الحال اللبناني والانهيار الذي سيبلغ أشده في الأيام القادمة.