لبنان | نقابة الصيادلة تطالب بإلإقفال الكامل لمدة 15 يوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 12:27 مساءً

أصدرت نقابة الصيادلة بيانًا رأت فيه انه “لما كان الصيدلي هو احد أعمدة المنظومة الصحية في لبنان و هو خط الدفاع الاول امام وباء كورونا بحيث تستقبل ٣٤٠٠ صيدليه اعداداً كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من عوارض هذا الوباء بهدف الحصول على الأدوية التي تخفّف هذه العوارض ومن ثمّ ارشادهم بناء لتوصيات وزارة الصحه العامه.

ولما لوحظ ازدياد عدد المواطنين الذين يراجعون الصيدليات بسبب عوارض كورونا عندهم أو عند أقاربهم، ولمّا كان الاعلان اليومي عن أعداد المصابين بفيروس كورونا في ازدياد مخيف.

ولمّا كان مخزون بعض الأدويه في الصيدليات يعاني من شحٍّ كبير يكاد لا يكفي لتلبية الحاجات المتزايدة للمواطنين رغم كل الجهود المبذوله من وزارة الصحه العامة.”

وحماية للقطاع الصيدلي الذي يعاني من الارهاق مثله مثل باقي القطاعات الصحيه وبهدف السماح له بالتقاط انفاسه وتنظيم مخزونه من الأدويه لمواجهة هذه الموجه الكبيره من وباء كورونا، طلبت النقابة من أجهزة الدولة إتخاذ التدابير الرادعة بحق المواطنين الذين يخالفون قرار وضع الكمامة و احترام التباعد الاجتماعي .

وطالبت الدولة في حال عدم القدرة على فرض هذه القيود على المواطنين، بإلإقفال الكامل على الأقل لمدة 15 يوماً لايقاف ازدياد عدّاد كورونا المتصاعد من جهة ، والسماح للقطاع الصحي بكل فروعه لالتقاط انفاسه والاستعداد لمواجهة الاعظم .