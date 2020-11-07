لبنان | استشهاد عسكري في جرد عرسال … إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 6 / 11 / 2020 قرابة الساعة 23,15 وأثناء قيام دورية من فوج الحدود البرية الرابع بتنفيذ مهمة في جرد عرسال على طريق معبر الفتحة، أقدم أشخاص يستقلون دراجات نارية على اطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، ما أدى الى استشهاد أحد العسكريين وقد لاذ مطلقو النار بالفرار، فيما ردّ عناصر الدورية على مصادر النيران.

وقد عُثر في المكان على كميّة من البضائع المهرّبة وحبوب مخدِّرة تزن حوالى ٥٠كلغ، إضافة الى درّاجتين ناريتين .

سُلِّمت المضبوطات الى المراجع المختصة، وتعمل قوى الجيش في المنطقة على ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.

ونعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه المجند عبد الرحمن وردة الذي استُشهد جرّاء اطلاق نار في جرود بلدة عرسال بتاريخ 7 / 11 / 2020.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد 19/9/1997 الدورة ــــ عكار.

مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 20/10/2016

حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

الوضع العائلي: عازب

يُنقل الجثمان بتاريخ 7 / 11 / 2020 الساعة 10.00 من مستشفى دار الأمل الجامعي إلى بلدة الدورة التحتا – عكار، حيث يقام المأتم عقب صلاة الظهر ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة بلدة الرامة – وادي خالد – عكار.