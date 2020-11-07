لبنان | تحت جسر مستشفى البترون.. طعناه وسرقا سيارته

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 51 دقيقة

أقدم شابان على طعن سائق سيارة مرسيدس بالسكاكين، بعدما أوقفاه تحت جسر مستشفى البترون ورمياه على جانب المسلك الشرقي للاوتوستراد واستقلا سيارته وفرا بها باتجاه طرابلس.

وتمكن السائق من توقيف باص ركاب وتوجه على متنه إلى طرابلس واستعان بهاتف أحد الركاب وأبلغ غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي، وعلى الفور توجهت دورية عند مدخل طرابلس وتمكن عناصرها من توقيف الشابين.

وتم نقل السائق الى مستشفى الزهراء في ابي سمراء، بحسب الوكالة للوطنية.