لبنان | بهاء الحريري: العقوبات على باسيل تظهر أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي

آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2020 10:15 مساءً
الشيخ بهاء الحريري
تعليقاً على العقوبات الأميركية التي طالت رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، غرّد الشيخ بهاء الحريري على حسابه عبر تويتر قائلاً: “العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية بموجب قانون ماغنيتسكي على جبران باسيل تؤكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي بينما النخبة الفاسدة في لبنان المتحالفة مع حزب الله تدفع البلاد إلى الحضيض”.
واضاف “حان الوقت للمضي نحو لبنان جديد – لا ميليشيات ولا أمراء حرب”.
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