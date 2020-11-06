لبنان | وزارة الصحة تسجل 19 حالة إيجابية نتيجة فحوصات رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 35 دقيقة حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان لها عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 4/11/2020، وقد أظهرت النتائج وجود تسع عشرة (19) حالة إيجابية. وقد جاءت النتائج كالآتي: – رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية).

– رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (أربع حالات إيجابية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية).

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (كلها سلبية).

– رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (كلها سلبية).

– رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية).

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية).

– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية).

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (كلها سلبية).

– رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (كلها سلبية).

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