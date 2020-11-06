لبنان | المخابرات تضبط سيارة هيونداي مسروقة وتوقف شخصين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين قيادة الجيش صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 6 / 11 / 2020، طاردت دورية من مخابرات الجيش في منطقة مرجحين – الهرمل سيارة هيونداي مسروقة، وتمكنت من ضبطها وتوقيف سوريين اثنين كانا يستقلانها. سلم الموقوفان والسيارة المضبوطة إلى القضاء المختص وبوشرت التحقيقات معهما”.

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