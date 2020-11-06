لبنان | حسن: عمّمنا على المستشفيات ضرورة رفع جهوزيتها

حمد حسن
أشار وزير الصحة حمد حسن بعد لقائه الرئيس ميشال عون أن اعداد اصابات كورونا تفوق قدرة النظام الصحي على استيعابها، وقرار الإقفال العام بحاجة لجرأة ويستوجب تعاطياً جدياً من كلّ الأطراف، ولا معطيات مشجعة من الاقفال الجزئي وبحثنا ضرورة التعاون بين الاجهزة لمحاولة انجاحه.
وبحثا الإقتراحات التي يمكن أن تُدرج في هذا السياق للحؤول دون الذهاب إلى وضع كارثي.
اما بالنسبة للمستشفيات، فقال: “عمّمنا على المستشفيات ضرورة رفع جهوزيتها وضرورة مواكبة عملية مكافحة وباء الكورونا مما يتطلب تعاطياً جدياً وبنّاءً من حاكمية مصرف لبنان”.
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