لبنان | هذا ما طلبته مجموعة 17 تشرين من السفارة العراقية بعد فضيحة الطحين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2020 3:02 مساءً

نظّمت مجموعة 17 تشرين”مسيرة انطلقت من ساحة الشهداء وصولا الى امام السفارة العراقية في الرملة البيضاء. وحمل المشاركون لافتات منددة بـ”عشوائية السلطة وفشلها في اهدارهبة الطحين بدل تسليمها الى مستحقيها”، وسلّموا القائم بالاعمال الموقت ورئيس البعثة العراقية امين عبد الاله النصراوي رسالة، شكروا فيها دولة العراق على هبة الطحين “كمساعدة مباشرة للمنكوبين والمتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت”، موضحين ان “هذه المواد الأساسية ذهب جزء يسير منها الى المحتاجين وغطّاها الإعلام للايهام انها ذهبت كلها الى مستحقيها، في حين ان معظمها سلك طريقه نحو جهات مجهولة معلومة من العصابات التي تغتني على شقاء الناس. والدليل، عندما غمرت مياه الأمطار الطحين واتلفت اطنانا منها كانت مكدسة خفية ومهملة وبطريقة عشوائية في ملاجىء ومرائب المدينة الرياضية في بيروت، ما ادى الى حرمان الشعب اللبناني من الإفادة منها في ظل ازمة الطحين”، متمنين على القائم بالاعمال “التواصل المباشر مع الجمعيات المعروفة في حال وجود نيّة لتقديم اي مساعدة للشعب اللبناني كي لا تذهب هدرا كما حصل الاربعاء الماضي”.