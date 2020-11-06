لبنان | كركي يلزم مصرفا دفع قيمة شيكات للمضمونين كاملة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه فور تلقي المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي “شكوى عن تمنع أحد المصارف صرف الشيكات للمضمونين كاملة، أرسل الدكتور كركي كتابا رسميا وبشكل فوري، للجهة المعنية، ملزما إياها وفق القانون المرعي الإجراء، دفع المبالغ الصادرة عن الصندوق بشكل كامل وفوري (معاملات الأمراض السرطانية والمستعصية، تعويضات نهاية الخدمة والتعويضات العائلية”.

وجاء في البيان:

“كما عودنا دائما وعلى ضوء كل ما يعانيه المواطن اللبناني من مآس وصعوبات مادية واجتماعية، عمد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي أن يكون وإدارة الصندوق الحصن المنيع للطبقة العاملة في لبنان في وجه أي إجراء تتخذه أي جهة تعنى بشؤون الضمان سواء أكانت داخلية أم خارجية، واتخاذ قرارات تلامس حد الجرأة والتحذير وتغيير وجه التعامل معها في حال عدم تجاوبها وتجاوزها الأطرالنظامية والقانونية.

وفي هذا السياق، وعقب تلقيه شكوى عن تمنع أحد المصارف صرف الشيكات للمضمونين كاملة، أرسل الدكتور كركي كتابا رسميا وبشكل فوري، للجهة المعنية، ملزما إياها وفق القانون المرعي الإجراء، دفع المبالغ الصادرة عن الصندوق بشكل كامل وفوري (معاملات الأمراض السرطانية والمستعصية، تعويضات نهاية الخدمة والتعويضات العائلية).

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وللمناسبة، يشكر المدير العام التعاون الذي أبداه هذا المصرف وإرساله توضيحا مفصلا تضمن فيه تعهده التزام توصيات إدارة الصندوق، كذلك حرصه الدائم على استمرارية العلاقة المتينة القائمة على الثقة المتبادلة بين الطرفين. وفي هذا الإطار فإن المدير العام يدعو جميع المصارف الى التعاون مع إدارة الصندوق لإيصال حقوق المضمونين في أوقاتها وخاصة التي تتعلق بالمرضى المضمونين لأن أي تأخير بتسديد الأموال يعرض أمنهم الصحي للخطر”.

ويذكر المدير العام بالعلاقة التاريخية والإيجابية مع جمعية المصارف والمصارف بحيث أن الصندوق يوظف حوالي 5800 مليار ل.ل. في المصارف أي ما نسبته 48 % من إجمالي توظيفاته المالية.

وكان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قد وجه كتابا إلى سعادة حاكم مصرف لبنان بتاريخ 16 تشرين الأول 2020 تحت رقم الصادر 2965، يدعو فيه الى إستثناء تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدفوعة بموجب شيكات صادرة عن الصندوق من السقوف المحددة للمصارف وفقا لتعليماته الصادرة بتاريخ 14/ 10/ 2020 وذلك لعدم تعريض صحة المضمونين للخطر.

أما للمواطنين، فإن الدكتور كركي يدعوهم الى عدم التردد في إرسال شكاويهم عبر مختلف القنوات (دائرة الشكاوى، صفحة الصندوق الرسمية على موقع فايسبوك، الحضور الشخصي) فأموالهم في المصارف هي حقوق التزم حمايتها، كما يعيد تعهده متابعة قضاياهم بشكل شخصي، جدي وفوري”.