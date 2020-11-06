لبنان | خضر: للالتزام الكامل بالإجراءات المفروضة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أهاب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر المواطنين للالتزام بالإجراءات حفاظاً على سلامتهم على أثر الارتفاع الملحوظ في المنطقة والذي يشكل خطراً حقيقياً.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “بلغ عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط 2867 اصابة بفيروس كورونا، منهم 38 وفيات و874 حالة شفاء و1955 حالة نشطة حتى اللحظة”.

وأضاف: “في ظل وصول المستشفيات الى قدرتها الاستيعابية القصوى، نهيب بالمواطنين الكرام الالتزام الكامل بالإجراءات حفاظاً على سلامتهم”.

وكان خضر قد اتخذ قراراً سابقاً بعزل بلدة دورس بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لمدة أسبوع.

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كما أقفل بلدة رأس بعلبك بعد ارتفاع عدد الإصابات فيها بفيروس كورونا. وقال خلال جولة تفقدية للإجراءات والتزام المواطنين بها: “نحن لسنا هواة إقفال، لكن الذي أجبرنا على المر هو الأمر منه، هي جائحة كورونا”.

وأضاف: “اليوم لم يعد يوجد في مستشفيات بعلبك الهرمل أسرة عناية فائقة أو أجهزة تنفس شاغرة لمرضى كورونا، وفي حال عدم التزام الناس سنواجه كارثة أكبر بكثير مما هي عليه الآن”.

وتابع: “نحن نقدر الظروف المعيشية والأزمة الاقتصادية، لكن هذه الكأس نحن مضطرون إلى تجرعها، وإلا فإن الآتي سيكون سيئا جدا، لذا أطلب من الجميع الإلتزام بهذا القرار حفاظا على سلامتهم وحرصا عليهم، فالوضع خطير جدا، وفي بعلبك الإصابات تزداد يوميا”.

ولفت خضر الى ان “هناك محاضر ضبط تسطرها شرطة البلدية بحق المخالفين، وأنا أتوجه بالشكر إلى الأجهزة الأمنية، وخصوصا جهاز أمن الدولة الذي يتعاون معنا ومع البلدية بشكل كبير، وأنا أنزعج من محاضر الضبط في ظل الضائقة الاقتصادية والمعيشية لكنها الوسيلة الوحيدة لفرض الإقفال”.