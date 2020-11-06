لبنان | الأبيض يحذر: عدّاد كورونا يتسارع

مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي "فراس الأبيض"
اعلن مدير مستشفى الحريري الجامعي ان عداد كورونا يتسارع.
وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “تخطت حالات الكورونا عتبة الالفين حالة خلال 24 ساعة الماضية”.
وأضاف: “تتأخر الوفيات الناتجة عن هذه الاصابات مدة 3-4 أسابيع، وتؤدي اصابة واحدة من كل 125 اصابة في لبنان إلى الوفاة”.
ولقت إلى ان ارتفاع الرقم الى واحد من كل عشرة اصابات عند المتقدمين في السن. ارقام، لكن خلفها يكمن اهل واصحاب.
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