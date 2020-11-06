لبنان | سرقة بقيمة 30 ألف دولار في زكريت

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قوى الأمن الداخلي
صدر عن المديرية العامة البلاغ التالي:
بتاريخ 20/10/2020، أحيل الى مفرزة جديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية من فصيلة أنطلياس، محضر ادعاء ضد مجهول من المدعوة:
– ر. ي. (مواليد عام 1968، لبنانية).
حول تعرّض منزل ذويها الكائن في محلة زكريت للسرقة (مجوهرات، ساعات، حلى، سلاح كلاشنكوف، مسدس حربي) بواسطة الكسر والخلع أثناء غيابهم عن المنزل خارج الأراضي اللبنانية، وقُدِّرَت قيمة المسروقات حوالي /30،000/ دولار أميركي.
نتيجةً للإستقصاءات والمتابعة الحثيثة التي قامت بها المفرزة المذكورة ومن خلال عمليات الرصد، تمكّنت من معرفة هوية الفاعل ومكان تواجده ويدعى:
ش. م. (مواليد عام 1975، لبناني)
بتاريخ 04-11-2020، داهمت قوة من المفرزة مكان إقامته ومخبئه في محلة الفنار-وأوقفته.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه وعن المكان الذي يخبِّئ فيه المسروقات.
أودع القضاء المختص بناء على اشارته، وأعيدت المسروقات إلى أصحابها.
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