لبنان | بالصور – من عثر على الشبان المفقودين في القرنة السوداء؟

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آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2020 9:20 صباحًا
القرنة السوداء
بعد قفدان الشبان الثلاثة العالقين في القمة السوداء، عُثر عليهم صباح اليوم. ولكن من وجد الشبان العالقين؟
نشرت زوجة النائب طوني فرنجية سلسلة من الصور عبر “story” في سيارته الرباعية الدفع مساء، وبعدها صورة أخرى مع الشبان الذين علقوا، وتبيّن بأن فرنجية وبمبادرة فردية عمد إلى نقلهم بسيارته.
وكان فُقد، منذ عصر أمس الأربعاء، 3 شبان من زغرتا وارده، بعدما دخلوا منطقة أعالي جبل القرنة السوداء من جهة زغرتا.
وحتى الساعة السادسة صباحاً من صباح الخميس لم يعد الشبان، وخرجت دورية من الجيش والأهالي للبحث عنهم.
طوني فرنجي
طوني فرنجي
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