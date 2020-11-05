لبنان | 46 اصابة جديدة بالفيروس في قضاء صور

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء تم اليوم تسجيل 46 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا

وجميع الإصابات هي لمقيمين مخالطين بينهم 7 حالات من التابعية الفلسطينية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :الحوش 6،صور 4،طورا 4، معركة 3،الشبريحا 3،

الرشيدية 3،برج رحال 3،البص 3، محرونة 2،وادي جيلو2 ، يانوح 1،العباسية 1،

البياض 1 2 جويا 1الحلوسية 1،القليلة 1،عين بعال 1، جناتا 1، جبال البطم 1،الشعيتية 1،المساكن ،الرمادية 1 ،والمعشوق 1 .كما تم اليوم تسجيل حالتي وفاة لمسن ولشاب مصابين ب covid_19.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى2227 مصاب.

توزعوا على الشكل التالي:

233 حالة وافدة ( 3حالات وفاة)

1994 حالة محلية بينها 390 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و34 حالات من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية

115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)

(30 حالة وفاة محلية)

وقد تماثل 1364 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 651 شفاء مخبري و 713 شفاء زمني .