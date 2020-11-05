لبنان | 7 إصابات جديدة على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ دقيقة واحدة مطار بيروت افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 2/11/2020 وأظهرت النتائج وجود سبع (7) حالات إيجابية. وجاءت النتائج كالتالي: “رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

“رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)

“رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

“رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

“رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

“رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (ثلاث حالات إيجابية)

“رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)>

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