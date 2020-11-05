لبنان | بالفيديو: جولة على المنازل المتضررة في مار مخايل والجميزة… كيف تبدو الصورة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 6:33 مساءً

في جولة لـ”صوت بيروت انترناشونال” في منطقتي مار مخايل والجميزة تم الاستيضاح عن الاضرار التي حصلت جراء العاصفة، لاسيما وان المنطقتين هما الاكثر تضرراً جراء انفجار بيروت، وقد زادت الامطار من سوء الوضع، وبحسب ما قاله احد سكان المنطقة “انا مستأجر منزلي التراثي منذ 80 سنة، وقد بدأ منذ اسبوع العمل على ترميمه”، متوقعا ان الامر قد يحتاج الى حوالي الشهر ونصف الشهر لاستكمال الاعمال فيه واضاف ” تأخر البدء بالعمل كثيرا، فالانفجار وقع منذ اشهر” واشار الى انه يسكن الان في منزل ابنه في برمانا، لحين انتهاء اعمال البناء، رافضاً توجيه اصبع الاتهام لاي احد بالوقوف حول الكارثة، قائلاً انه ينتظر نتائج التحقيقات.

ابنية مدمرة، جدران متصدعة، جمعيات وعمال يقومون باعمال الترميم، وحرصا على عدم تسرب مياه الامطار الى املاك الناس يتم وضع العوازل على الاسطح والشرفات، مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي نقلت صورة الدمار الهائل الذي طال الابنية، وشرحت مالكة احد المنازل عما اصاب بيتها نتيجة الانفجار حيث لم يبق منه شيء كما كان، وقالت “3 اشهر لم يسأل عنا احد، اريد ترميم منزلي التراثي، وقد وعدتني احدى الجمعيات بالمساعدة في الخشب لكن لدى افرادها خشية من سقوط احد الجدران لذلك تنتظر تدعيمه اولا”.

المشاهد كارثية، الردم لم يرفع حتى الان من بعض المنازل، دمار هائل، ابنية تحتاج الى اعادة البناء من جديد، والتخوف من العواصف القادمة، اذ بالتأكيد سيصعب الوضع كثيرا ويجعل منه خطيرا على العاملين في المباني المتصدعه.