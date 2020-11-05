لبنان | أبو حيدر من بشرّي: نقدّر الجهد الذي يُبذل لرفع مستوى المنطقة خدماتياً وانمائياً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين

استقبل رئيس واعضاء اتحاد بلديات قضاء بشري مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ابو حيدر في مركز الاتحاد في الديمان بحضور رئيسة مصلحة الشمال في الوزارة لمى علم الدين وعضو المصلحة زهير حليس، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف، رئيس بلدية بشري فرادي كيروز، رئيس بلدية بقرقاشا جورج البطي، رئيس بلدية بزعون رامي ابو فراعة، رئيس بلدية حصرون جيرار السمعاني، رئيس بلدية حدث الجبة جورج شدراوي، رئيس بلدية قنات انطوان سعادة، رئيس رابطة مخاتير قضاء بشري الكسي فارس والمخاتير لابا شليطا، جوزيف اسطفان وايلين سينا رحمة.

في مستهل اللقاء، رحب رئيس اتحاد البلديات ايلي مخلوف بالمدير العام والوفد المرافق باسمه وباسم رؤساء البلديات والمخاتير ونقل تحيات النائب ستريدا جعجع له التي اثنت على جهوده في الوزارة.

وتوجه مخلوف للمدير العام، قائلا “اهلا بكم في منطقة بشري نموذج الجمهورية القوية بفعل تضافر جهود الجميع من نواب ورؤساء بلديات ومخاتير”.

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وبدوره اكد ابو حيدر أن “المسؤولية مشتركة فيما بيننا لرفع مستوى المنطقة وكل مناطق الوطن ومحافظاته ومدنه وقراه، ونحن جميعا شركاء في حماية امننا الاقتصادي والاجتماعي في هذا الوطن الحبيب، وفي حماية كل واقع اهلنا اقتصاديا وخدماتيا وانمائيا في كل المناطق وعلى كل المستويات”.

وقال “نأتي الى بشري، وهي حاضرة دائمة بتاريخها وتراثها وجبالها واوديتها المقدسة واديرتها المباركة، وفي ربوعها، حيث يرقد عظيم من عظماء لبنان “جبران خليل جبران” وغيره الكثير من عباقرة لبنان وشعرائه ومبدعيه”.

وزاد “باسمي كمدير عام للاقتصاد والتجارة، واسم كل الزملاء في الوزارة، اتقدم منكم كرؤساء بلديات وفعاليات ومهتمين بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي، بأسمى التقدير للجهد الذي تبذلونه لرفع مسوى المنطقة خدماتيا وانمائيا وعلى كل المستويات، وانتهز المناسبة لاقول اننا في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، قد سعينا منذ استلام المسؤوليات التي تتصل بحياة المواطنين ومعيشتهم، الى التفاعل اليومي على الارض وسماع صوت الناس التي تكتوي بنار الغلاء في واقع اقتصادي صعب”.

واضاف “لقد كانت لنا جولات على مختلف المحافظات والاقضية في مختلف المناطق اللبنانية برفقة مراقبين من مديرية حماية المستهلك، الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة، في منع وقمع حالات الغش والاحتكار، وفي حماية حق اهلنا في شراء سلع نظيفة وصحية وسليمة، لاسيما من حيث المواصفات والجودة، وفي مكافحة اي حالة من حالات الاضرار بالمستهلك وبصحته وبصحة اسرته وبصحة ابناء المجتمع باطاره الواسع”.

واردف “من هنا فاننا نبارك ونتبنى مبادرة التعاون بين المديرية العامة للاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك في مجال تدريب مراقبين ومتطوعين من البلديات لمراقبة المؤسسات والمحال التجارية، في مجال ما تنص عليه القوانين والانظمة المرعية الاجراء حماية لاهلنا ومجتمعنا، وذلك ضمن خطة لتأهيل متطوعين جدد للعمل في مختلف المناطق على المديين المتوسط والبعيد”.

وفي الختام شكر اتحاد البلديات، وقال “اننا نتكامل في عملنا وجهدنا في هذا المجال وفي كل المجالات خدمة لاهلنا ومجتمعنا”.

ومن بعده كانت مداخلة لرئيس بلدية بشري فرادي كيروز، طالب فيها “المديرية لاتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بعدم التلاعب باسعار السلع والتشدد في تطبيق القوانين”، لافتا الى ان “كافة بلديات المنطقة لا تغطي احدا”، وتمنى على الوزارة “اتخاذ كافة التدابير لردع تلاعب المؤسسات التجارية المنطقة وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين”.

بدورهم عرض رؤساء البلديات للمواضيع الاقتصادية وضرورة متابعة الوزارة تطبيق كافة الاجراءات بحق المخالفين لتحفيزهم على الالتزام بالقوانين والتعاميم الصادرة عن الوزارة.

وفي نهاية اللقاء، قدّم مخلوف لابو حيدر هدية تذكارية من الاتحاد عبارة عن مجسم ارزة من الخشب ثلاثي الابعاد.

ومن بعدها انتقل ابو حيدر ومخلوف والوفد المرافق الى متحف جبران خليل جبران في بشري حيث كان في استقباله رئيس بلدية بشري ورئيس لجنة جبران الوطنية يوسف فنيانوس، وكانت لهم جولة في ارجاء المتحف, قام في نهايتها ابو حيدر بالتدوين في كتاب كبار زوار المتحف، وقدم له رئيس اللجنة هدية تذكارية من كتب جبران.

كما كانت لهم زيارة لبيت مار شربل في بقاعكفرا، ومن ثم اقيم غداء على شرفه والحضور في بلدة حصرون.