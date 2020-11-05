لبنان | 28 محضر مخالفة للتعبئة العامة و37 محضر كمامة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين

واصلت قوى الأمن الداخلي تسيير دورياتها واقامة حواجزها المتنقلة جنوبا بالتزامن مع التدابير التي تتخذها في باقي المناطق للحد من تفشي فيروس كورونا، تنفيذا لقرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بتطبيق التعبئة العامة وحظر التجول في مختلف المناطق اللبنانية ابتداء من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجرا من كل يوم للتحقق من التزام المواطنين والمحال والمؤسسات التجارية هذا القرار، وفي هذا السياق تم خلال اليومين الماضيين تحرير 28 محضر مخالفة بحق مؤسسات تجارية ومواطنين لم يلتزموا التعبئة (خرق حظر تجول وفتح مؤسسات ليلا) ضمن نطاق عمل سرية درك صيدا .

وبموازاة ذلك، سطر عناصر وحواجز قوى الأمن الداخلي 23 محضر مخالفة لقرار الزامية وضع الكمامة اثناء التنقل وفي الأماكن العامة في المنطقة نفسها، ليرتفع عدد المحاضر المحررة بهذا الخصوص خلال يومين الى 37 محضرا .