لبنان | اتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: 5 اصابات جديدة إضافة لحالة وفاة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 5 دقائق

سجل التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون مستجدات كورونا حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، بناء لتقرير طبيب – قضاء مرجعيون والبلديات، الاتي:

حالات جديدة: خمس حالات ( 2 عديسة – 2 قبريخا – 1 الطيبة).

حالات وافدة: حالة واحدة الى بلدة حولا.

حالات الشفاء :لا يوجد.

حالات الوفاة: حالة وفاة في بلدة قبريخا.

و بناء عليه، فان عدد المصابين في قرى الاتحاد و منذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 417 إصابة و حالات الشفاء 307 حالة و 14حالة وفاة يوجد حاليا قيد المتابعة 68 حالة مصابة مؤكدة مخبريا ” 65 منها قيد الحجر المنزلي و3 حالات في مستشفى النبطية الحكومي”.