- 1/2
- 2/2
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
سجل التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون مستجدات كورونا حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، بناء لتقرير طبيب – قضاء مرجعيون والبلديات، الاتي:
حالات جديدة: خمس حالات ( 2 عديسة – 2 قبريخا – 1 الطيبة).
حالات وافدة: حالة واحدة الى بلدة حولا.
حالات الشفاء :لا يوجد.
حالات الوفاة: حالة وفاة في بلدة قبريخا.
و بناء عليه، فان عدد المصابين في قرى الاتحاد و منذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 417 إصابة و حالات الشفاء 307 حالة و 14حالة وفاة يوجد حاليا قيد المتابعة 68 حالة مصابة مؤكدة مخبريا ” 65 منها قيد الحجر المنزلي و3 حالات في مستشفى النبطية الحكومي”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: 5 اصابات جديدة إضافة لحالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.