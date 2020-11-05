لبنان | لقاء للواء ابراهيم مع السفيرة الفرنسية وكوبيتش

اللواء عباس إبراهيم
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه، السفيرة الفرنسية Anne Grillo في زيارة تعارف، حيث تم بحث تطورات الوضع اللبناني على الصعيدين السياسي والأمني.
كما استقبل اللواء ابراهيم القائم بأعمال النروج الجديد Jon Hansen – Bauer في زيارة تعارف أيضا.
والتقى اللواء ابراهيم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش Jan Kubis وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان، بالإضافة الى سبل تعزيز التعاون القائم بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة.
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