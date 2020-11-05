لبنان | النائب نجم يحذّر من “كارثة تضاهي انفجار المرفأ بتداعياتها على أهل بيروت”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 44 دقيقة

حذّر النائب نزيه نجم، في بيان من “كارثة تضاهي انفجار المرفأ بتداعياتها على أهل بيروت”. وقال: “مع عودة الأمطار والرياح، عدد كبير من أهالي بيروت ما زال من دون سقف يحميه، اذا لم يتمكن هؤلاء من إنجاز صيانة منازلهم، كما ان عددا كبيرا من المباني المهدمة أو المتضررة هي عرضة للانهيار بما يحمله هذا الأمر من خطورة”.

وأسف نجم، لأن “أعمال إزالة الركام لم تنجز في الشكل المطلوب، فثمة ركام في بعض المنازل من إطارات شبابيك وزجاج وخشب وغيره مهدد بالسقوط على الناس في اي لحظة جرّاء الهواء والمطر”.

وختم نجم: “بئس هذه الطبقة من المسؤولين الذين بقيوا ثلاثة أشهر من دون انجاز أعمال الانقاذ المطلوبة والصيانة اللازمة ولا حتى التحقيقات البديهية بشأن إنفجار المرفأ، وها نحن اليوم أمام كارثة جديدة موقعة بإهمالهم وتخاذلهم وفشلهم”.