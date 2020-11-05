لبنان | الوكالة الفرنسية للتنمية تخصص 25 مليون يورو لمساعدة القطاعات المتضررة في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 52 دقيقة الوكالة الفرنسية للتنمية دعما للبنان والمتضررين من انفجار ٤ آب، خصصت فرنسا عبر الوكالة الفرنسية للتنمية ٢٥ مليون يورو لمساعدة بعض القطاعات الاكثر تضررا وتشمل هذه القطاعات الصحة، التعليم والسكن. ولهذا الهدف، ترأست سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو حفل توقيع لمشاريع تمولها فرنسا، مع منظمات المجتمع المدني اللبنانية والدولية. وزارت غريو احدى المتضررات في منطقة الجميزة، واكدت ان فرنسا استجابت للاحتياجات المرتبطة بالانفجار وذلك على مرحلتين: مساعدات عينية في الايام الاولى ومساعدة مالية للمنظمات غير الحكومية في اشارة الى ان فرنسا تقف دائما الى جانب لبنان.

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