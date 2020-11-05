لبنان | لقاء في بلدية صيدا لبحث آلية إنشاء بنك معلومات خاص بداتا المتبرعين ببلازما الدم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

عقد في القصر البلدي في صيدا – قاعة الراحل رفقي أبو ظهر، لقاء خصص لبحث آلية إنشاء بنك معلومات خاص ب”داتا” المتبرعين ببلازما الدم لمصابي كورونا، بدعوة مشتركة من لجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا – الزهراني ممثلة بمديرها عضو المجلس البلدي في صيدا المهندس مصطفى حجازي، ولجنة الصحة والبيئة في البلدية ممثلة برئيسها عضو المجلس البلدي الدكتور حازم بديع.

شارك في اللقاء ممثل رئيس مصلحة الصحة في الجنوب الدكتور جلال حيدر، طبيب قضاء صيدا الدكتورة ريما عبود، ممثل وكالة الأونروا الدكتور وائل الميعاري، الدكتور حازم بديع عن مركز لبيب الطبي، إبراهيم الراعي عضو مجلس بلدية صيدا مستشفى الراعي ، ليلى حجازي ومصطفى البزري وشوقي عنتر عن الصليب الأحمر اللبناني، وائل مشيك وفرنسوا باسيل مستشفى صيدا الحكومي، الدكتور محمد الجمل مستشفى حمود الجامعي، منى صفاوي ديراني مستشفى الجنوب – شعيب، الدكتورة نور نحولي مستشفى قصب، الدكتور فاروق سكيكي مختبرات الكريم ، ملاك البابا ومحمد ناصر لجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في إتحاد بلديات صيدا الزهراني.

وتم خلال اللقاء البحث في سبل التنسيق والتعاون المشترك وصولا إلى وضع آلية لإنشاء بنك المعلومات الخاص بداتا المتبرعين ببلازما الدم.

وأكد المجتمعون أن “العلاج ببلازما الدم لمصابي كورونا ليس علاجا معتمدا وفعالا لمرض ال Covid-19 إنما في طور التجربة والتحقق. والعمل على تطوير بنك المعلومات الخاص بداتا المتبرعين بالبلازما لمرضى Covid-19 ووضع آلية تواصل وتعاون بين غرفة عمليات خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في إتحاد بلديات صيدا – الزهراني ووزارة الصحة والمستشفيات والصليب الأحمر اللبناني والمختبرات للتخفيف من عبء ومعاناة أهل المرضى في البحث عن متبرعين من خلال التواصل المباشر مع الخلية أو المستشفى لتيسير عملية الوصول للمتبرعين. بالاضافة الى إطلاق إستمارة إلكترونية على الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي للتبرع بالبلازما لمصابي كورونا”.

كما تم الاتفاق على “العمل على وضع إستمارة معلومات موحدة تحمل فئة دم مصابي Covid-19. والطلب من مختبرات فحص الـ Covid-19 إدراج فئة الدم على نتائج فحص الPCR. ومتابعة التواصل مع الجهات المختصة والمستشفيات التي تتوفر لديها وتعمل على تأمين خدمة بنك البلازما لمصابي Covid-19.”