لبنان | اجتماع في بعبدا لبحث ملف المتعاقدين السابقين مع الـUNDP

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - منذ 45 دقيقة القصر الجمهوري في بعبدا عقد إجتماع في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور وزير المالية غازي وزني لاتخاذ اجراءات لتأمين حقوق المتعاقدين السابقين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP وذلك لضمان استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة.

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