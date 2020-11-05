لبنان | راوول نعمة: لا حل الا بهدم اهراء القمح وبأسرع وقت ممكن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين

أكد ​وزير الاقتصاد​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​راوول نعمه​ أنه “لا حل الا بهدم اهراء ​القمح​ وبأسرع وقت ممكن لتفادي اي مشكلة”، مشيرا الى انه “تبين ان لا خطر بحصول ​انفجار​ بعد متابعة من الخبراء”.

وأوضح نعمه أنه “علينا العمل بدقة لتفريغ ما يمكن تفريغه من الحبوب في الاهراءات، والهدم سيكون بمواكبة من ​الجيش اللبناني​”.