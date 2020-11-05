لبنان | راوول نعمة: لا حل الا بهدم اهراء القمح وبأسرع وقت ممكن

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راوول نعمة
أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه أنه “لا حل الا بهدم اهراء القمح وبأسرع وقت ممكن لتفادي اي مشكلة”، مشيرا الى انه “تبين ان لا خطر بحصول انفجار بعد متابعة من الخبراء”.
وأوضح نعمه أنه “علينا العمل بدقة لتفريغ ما يمكن تفريغه من الحبوب في الاهراءات، والهدم سيكون بمواكبة من الجيش اللبناني”.
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