لبنان | منع فريق سلامة الغذاء من الكشف على الطحين في المدينة الرياضية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 11:15 صباحًا

بأمر من وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أوامره منع فريق سلامة الغذاء في بلدية الغبيري من الكشف على الطحين في المدينة الرياضية.

Advertisements

وفي التفاصيل، توجه المراقبون الصحيون في البلدية للكشف على الطحين، وفوجئ هؤلاء بأن وزير الاقتصاد لم يعط التصريح للمراقبين للدخول والكشف على المواد الغذائية والطحين.

وكانت شرطة بلدية الغبيري كشفت في الامس على مستودعات المدينة الرياضية حيث عثرت على آلاف الأطنان من الطحين وهي من ضمن المساعدات المرسلة من دولة العراق، مخزّنة بشكل سيء أسفل المدرجات وفي القاعات السفلية ومعرضة للمياه والرطوبة والهواء.

وأوضح المدير العام للمنشآت الرياضية رياض الشيخة في بيان، أمس، تعليقا على موضوع الطحين الموجود في منشآت المدينة الرياضية، أن “الطحين مخزن لصالح وزارة الاقتصاد بناء على طلبها لمدة 15 يوما لا غير إلى حين توزيعه، وليس لنا أي علاقة بهذا الموضوع”.