لبنان | بالصورة: غرق 3 زوارق في ميناء الصيادين في البترون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - أدت العواصف والرياح الشديدة إلى غرق 3 زوارق بحرية داخل ميناء الصيادين في البترون، إثنان منهما مدنيان، وزورق يعود لفرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني، حيث يعمل عناصره على انتشال الزوارق الثلاثة.

غرق 3 زوارق في ميناء الصيادين في البترون

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