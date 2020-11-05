لبنان | انهيار سقف كنيسة في الكفور

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انهيار سقف كنيسة في الكفور
أدت العواصف الرعدية والامطار التي حصلت ليل أمس، الى انهيار حائط كنيسة سيدة النجاة العجائبية في بلدة الكفور – النبطية، مما أدى الى تضرر سيارة كانت متوقفة في المكان، والى تشققات وتفسخات في المبنى المقابل ما اضطر عدد من قاطنيها إلى مغادرتها، وهي مؤلفة من أربعة طوابق، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وحضر صباح اليوم رئيس بلدية الكفور خضر سعد ومختار البلدة الياس فاضل وعاينا الانهيار، وتفقدا السكان، كما عاين خوري البلدة يوسف سمعان، الاضرار التي لحقت بالكنيسة نتيجة الانهيار .
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