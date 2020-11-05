كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 39 دقيقة آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 9:14 صباحًا وليد جنبلاط غرّد النائب وليد جنبلاط على حسابه عبر تويتر قائلاً “وزارة الاخصائيين تزداد وضوحا في كل يوم”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جنبلاط: وزارة الاخصائيين تزداد وضوحا في كل يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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