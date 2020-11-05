لبنان | روكز يدعو لإقفال البلد بشكل تام وكامل

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آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 9:03 صباحًا
العميد شامل روكز
غرّد النائب شامل روكز على حسابه عبر “تويتر” قائلًا: “ارقام الاصابات بكورونا تزداد والواقع الطبي ينهار: عدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب والاصابات تضرب الطاقم الطبي والتمريضي.” مطالبًا “باتخاذ القرار بإقفال البلد بشكل تام وكامل لمدة ٤ أسابيع فوراً، مع آلية صارمة لتنفيذ القرار!”
وأعلن ان “الحسرة على دولة تفتقد سياسة اقتصادية اجتماعية انقاذية يكمن تطبيقها في حالات طوارئ كهذه! لا اجراءات داعمة للعائلات الاكثر فقراً وخطوات تعوض على المؤسسات المتضررة من الوضع المأساوي!”
وتمنى من الحكومة اتخاذ القرار العاجل والاجراءات الانقاذية اللازمة “والا فإن الكارثة الصحية قادمة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.