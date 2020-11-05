لبنان | الأسد يتهم القطاع المصرفي اللبناني بالوقوف خلف الأزمة الاقتصادية في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 8:50 صباحًا

رأى رئيس النظام السوري بشار الأسد إن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد أزمة مالية كبيرة هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة.

وقال الأسد إن ما بين 20 مليار و42 مليار من الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي الذي كان نشطا والذي كان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد عن 170 مليار دولار. وقال “هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف”.

وأضاف الأسد الذي كان يتحدث أثناء جولة في معرض تجاري أذيعت على وسائل الإعلام الرسمية “الأموال إللي اخدوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن وهذا هو جوهر المشكلة إللي ما حدا بحكي فيه”.

وقال الأسد إن الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها قانون قيصر معتبراً أن “الأزمة الحالية بدأت قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات.. هي المصاري اللي راحت (في البنوك اللبنانية)”.