لبنان | هكذا سيكون الطقس اليوم وفي الايام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

يبدأ المنخفض الجوي الذي اثر على لبنان بالانكفاء التدريجي نحو سوريا والعراق وبالتالي تضعف فعاليته مع تقدم الوقت من ناحية غزارة وشمولية الامطار، انما تبقى الأجواء في منطقتنا متقلبة مع بقاء احتمال هطول امطار متفرقة في الايام المقبلة وارتفاع محدود وطفيف يوميا بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٧ و ١٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٨ و ١٦ درجة

٢- غائم جزيا الى غائمة مع أمطار رعدية متفرقة وتتساقط البرد والثلوج على ٢١٠٠م صباحا لترفع خلال النهار

٣- الرياح جنوبية غربية ٥٠ الى ٦٠ كم/س

٤- الرطوبة ٩٠٪؜ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس خريفي متقلب غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية بنسبة ٥٠٪، ترتفع الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ساحلًا بين ١٧ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ١٠ و ١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و ١٧ درجة.

السبت: طقس خريفي متقلب غائم جزئيا مع احتمال امطار محلية بنسبة ٣٠٪، ترتفع الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ساحلًا بين ١٧ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ١٠ و ١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و ١٨ درجة.