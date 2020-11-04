لبنان | الشيخة: الطحين مخزن لصالح وزارة الاقتصاد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 49 دقيقة

أوضح المدير العام للمنشآت الرياضية رياض الشيخة في بيان، تعليقا على موضوع الطحين الموجود في منشآت المدينة الرياضية، أن “الطحين مخزن لصالح وزارة الاقتصاد بناء على طلبها لمدة 15 يوما لا غير إلى حين توزيعه، وليس لنا أي علاقة بهذا الموضوع”.

وكان شرطة بلدية الغبيري كشفت على مستودعات المدينة الرياضية حيث عثرت على آلاف الأطنان من الطحين وهي من ضمن المساعدات المرسلة من دولة العراق، مخزّنة بشكل سيء أسفل المدرجات وفي القاعات السفلية ومعرضة للمياه والرطوبة والهواء.